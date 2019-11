© Copyright : DR

La 18e édition du Festival International du film de Marrakech aura lieu du 29 novembre au 7 décembre 2019. En plus de la sélection officielle des films en compétition, d'autres sections alimentent une riche programmation. Les enfants ont aussi droit à des projections spécialement dédiées, que voici.

Cette année encore, et pour la seconde fois, des séances spéciales pour le jeune public sont prévues lors de ce FIFM 2019. Aprés le succès de l'an dernier, cette section, dédiée spécialement pour les enfants, sera donc renouvelée, avec la projection de quatre films, récents, au Palais des Congrès de Marrakech.

(Bande annonce du film Les Enfants de la Mer)

Les tout-petits seront donc bien servis avec le film japonais Les Enfants de la Mer, de Ayumu Watanabe, Demain est à Nous, du Français Gilles de Maistre, Paddy la Petite souris de la Sud-Coréenne Linda Hamback, Jacob et les Chiens qui parlent, ou encore Jacob, Mimmi and the talking dogs du Polonais Edmund Johnson...