Vidéo. Livres piratés: Mohammed Laâraj promet une réunion d'urgence

Mohammed Lâaraj, ministre de la Culture

Le ministre de la Culture et de la communication Mohammed Laâraj vient d'effectuer son baptême du Salon international de l'édition et du Livre. Sans convaincre, et prononçant un discours de circonstance, il promet la tenue d'une réunion d'urgence pour évoquer la question du piratage des livres.

Premier Salon international de l’édition et du livre pour Mohammed Laâraj en tant que ministre de la Culture et de la communication. Durant le point presse à Casablanca, à quelques jours de l’ouverture du Salon, le ministre haraki (Mouvement populaire) avait laissé entendre qu’il avait sa vision personnelle de l’organisation de cette grand-messe du livre et de l’édition. A l’occasion de sa visite de terrain sur les lieux du Salon ce lundi 12 février, le360 l’a interrogé sur les grandes lignes de cette vision personnelle. Mohammed laâraj a répondu en substance, sans donner de détails, que l’encouragement de la lecture faisait partie de ses préoccupations premières. «Nous savons qu’au Maroc, très peu d’intérêt est accordé à la lecture. Il faudra faire un effort pour faire face à cette situation». Et les livres piratés? «C’est un grand problème aussi. Nous allons convoquer une réunion d’urgence pour évoquer ce sujet et essayer de trouver des solutions», promet Mohammed Laâraj encore une fois, sans convaincre.

Par Qods Chabâa et Said Bouchrit