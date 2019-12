© Copyright : DR

C’est dans une explosion de couleurs et un joyeux mélange d'acrobaties et de battements de tambours que les Gnaouas ont célébré, comme il se doit, la reconnaissance de leur art ancestral par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Essaouira a ainsi vu défiler dans ses rues blanches et bleues des troupes d’artistes venus partager, avec tous, leur joie de voir promue la culture gnaoua, mélange de rituels africains, de traditions soufies, arabo-musulmanes et berbères et enfin de musique incarnée par deux instruments, le guembri (luth à trois cordes) et les krakebs (castagnettes).

La musique rituelle des Gnaouas, héritage des descendants d’esclaves d’Afrique Subsaharienne, est associée à des rituels ésotériques de rythme et de transe pratiqués dans le cadre de confréries d’initiés.

Ce genre musical est fortement associé à la ville d’Essaouira, elle-même classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, depuis la création du Festival Gnaoua et Musiques du monde en 1997.