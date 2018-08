© Copyright : le360

Le groupe Equinox vient de lancer un nouveau morceau intitulé «Netsennaha». Cette formation musicale fondée par Amine Benkirane est férue de Rock alternatif. Rencontre avec le leader du groupe.

Le groupe Equinox, créé en 2014, portait initialement le nom de son fondateur Amine Benkirane. Avec un groupe d'amis musiciens, tous aux influences Rock, ils se sont frayé doucement leur petit bonhomme de chemin.

Très peu connus dans la scène musicale marocaine, les musiciens d'Equinox ne sont pourtant pas des amateurs. "Nous avons choisi un style particulier qui n'est pas grand public mais qui possède ses adeptes", confie Amine Benkirane face à la caméra de le360.

Equiox s'est déja produit à plusieurs reprises au festival "L'boulevard" et devrait bien entendu bénéficier d'une meilleure visibilité mais les membres savent que cela ne dépend pas d'eux uniquement. "Nous faisons de la musique et on ne peut pas, à la fois, faire la communication autour de notre travail", lance Amine Benkirane. On l'écoute.