Les artistes de la région du Souss disent être victimes de marginalisation. Pour faire entendre leur voix, ils ont tenu un sit-in hier jeudi 3 octobre devant le siège de la willaya d'Agadir. Les images.

Des dizaines d'artistes de la région du Souss ont participé à un sit-in hier jeudi 3 octobre devant la willaya. Ces artistes disent être marginalisés et victimes d'exclusion de la part du ministère de la Culture.

Subventions, carte de l'artiste, formation, participation aux festivals régionaux et nationaux, etc... font partie des revendications des artistes de cette région du Sud qui dénoncent le silence et l'inaction du ministère de la Culture à leur égard.

