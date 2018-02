© Copyright : Le360

Quarante troupes de théâtre du Maroc entameront en mars prochain une tournée autour du monde pour aller à la rencontre des Marocains résidant à l'étranger (MRE). Pas moins de 180 représentations sont prévues. Les détails.

Quelque 180 représentations théâtrales seront ainsi données dans les pays d'Europe, d'Afrique, d'Asie et d'Amérique, notamment aux Etats-Unis et au Canada.

Le programme de cette tournée a été présenté, mercredi soir 31 janvier, lors d'une cérémonie présidée par les ministres des MRE et de la migration, Abdelkrim Benatiq, de la Culture et de la Communication, Mohamed Laâraj et de la Réforme de l'Administration et de la fonction publique, Mohamed Ben Abdelkader.

De nombreux artistes, acteurs et musiciens ont loué cette initiative qui vise à «renforcer les relations de proximité avec les MRE».

Selon Benatiq, cette opération qui touchera également les pays d'Afrique, comme le Gabon et le Sénégal, a nécessité une préparation de trois mois avec la mise en place de moyens logistiques, financiers et techniques. C'est la première fois que des troupes de théâtre marocaines se produiront en masse à l'extérieur du pays.