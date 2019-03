© Copyright : Le360

Galvanisé par le succès de son dernier opus, le groupe en prépare un autre, qui, affirme-t-il, sera une "belle surprise". Au passage, il fait un punchline.

Le groupe, issu de Meknès et formé en 1996, s'est bien frayé un chemin depuis sa création. Présent sur les scènes nationale et internationale, ses membres ont ceci d'important qu'ils pèsent leurs mots. La preuve dans l'interview qui suit.

Le360: Quoi de neuf?

H-Kayne: Après notre dernière chanson "Ça Va Pas", qui a rencontré un grand succès, nous travaillons sur un nouvel opus qui va être bien "ça va". Nous ne sommes pas dans la logique de la quantité, mais plutôt dans celle de la qualité. Nos récents succès nous engagent à produire des chansons de valeur à même de satisfaire notre large public. Et c'est pour cette raison que nous prenons tout notre temps.

Allez-vous contribuer avec un nouvel artiste?

Pour le moment, on n'en sait pas. Toujours est-il que nous restons ouverts à toutes les propositions. Si un artiste aime notre style ainsi que notre nouveau produit et nous propose une collaboration, il sera le bienvenu.





Que pensez-vous du rap marocain?

Le rap marocain s'exporte bien. Il fait le buzz, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Il fait parler de lui ici et ailleurs, et c'est un signe de bonne santé. Les clashs ayant suscité récemment une grande polémique, ça a toujours fait partie du rap. Des fois, c'est spontané et des fois, c'est calculé et fait en accord entre les différents protagonistes. Nous avons toutefois une réserve: ne pas s'en prendre à la vie personnelle, à la famille et aux choses sacrées.

Que pensez-vous justement des clashes sur le net qui font le buzz?

Notre souhait est qu'il n'y ait plus d'internet au moins pendant trois mois. Là, on saura qui est vraiment artiste et qui ne l'est pas. Parce que la scène artistique regorge de faux artistes.