Dj Hamida a dévoilé, vendredi, son dernier morceau intitulé "walou walou". Le single réunit également les artistes Imad Benaomar, Biwaï et 7ARI. Tourné à Casablanca, Tétouan, Marrakech, Tanger et Barcelone, le clip a récolté, en moins de deux jours, plus de 600.000 vues sur Youtube.