Vidéo. «Le Maroc antique du Chellah» conté par son auteur Robert Chastel

L’auteur, épris du Royaume, a consacré son dernier ouvrage au Maroc Antique. Un travail remarquable qui a enrichi davantage les écrits historiques sur le Maroc, menés avec recul et pertinence. Ce Marocain de coeur et d'esprit n'en est pas à son premier coup de maître. Rencontre et témoignage.

«Dans le cadre des activités culturelles de la Villa des Arts, je propose quelque chose qui a un intérêt historique, à savoir l’Antiquité pour Rabat qui est une ville atlantique. Rabat a une antiquité double: phénicienne et romaine. C’est cette saga que j’ai présentée ce soir dans le cadre du Maroc Antique», a expliqué l’auteur devant le360. Un important public a assisté à cette séance de présentation, montrant un grand intérêt pour le travail précieux de l’auteur. Parmi l’assistance, figurait le grand cinéaste Mohamed Abderrahman Tazi. «Robert Chastel est d’abord un ami. En tant que membres d’un club, nous nous retrouvons souvent. C’est un érudit et un historien de talent parce qu’il adjoint à toute cette écriture des diapositifs pour donner encore plus de significations à ses conférences», témoigne le metteur en scène, grand féru de littérature et d’Histoire. Médecin de profession, Robert Chastel est installé à Rabat depuis 1966. D’où son intérêt et sa passion pour la capitale administrative du Royaume. En 1993, il publia son premier livre intitulé «Rabat Salé, vingt siècles de l’Oued Bouregreg».

Par Mohamed Chakir Alaoui et Yassine Benmini