© Copyright : AFP

A peine sorti qu'il suscite déjà la polémique. Le clip de le chanson "Pardonne-moi" de l'album posthume de Johnny Hallyday divise les fans de l'artiste défunt.

Le clip de le chanson "Pardonne-moi" a été diffusé, hier mardi 20 novembre. Si les paroles et la musique de l'artiste défunt font l'unanimité, c'est plutôt l'apparition dans le clip de sa veuve Laeticia qui a mis en colère de nombreux inconditionnels.

Même si Laeticia n'est jamais vue de face et qu'il s'agirait d'un sosie, selon BFMTV, ses détracteurs n'ont pas apprécié et l'ont fait savoir via des commentaires peu amènes sur la Toile.



Pour autant, le clip vaut le détour tant il est touchant.