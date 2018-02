Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien

Le journaliste et écrivain algérien, Kamel Daoud, a présenté son dernier ouvrage "Zabor ou les psaumes". C'était hier vendredi 16 février au stand France du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca. Le360 en a profité pour l'interviewer.

Kamel Daoud, journaliste et écrivain algérien, a animé une rencontre autour de son dernier roman «Zabor ou les psaumes» publié chez Actes Sud.

C’était hier vendredi 16 février au stand France du Salon international de l’édition et du livre de Casablanca. Ce n’est pas la première fois que l’un des écrivains francophones les plus en vue en ce moment participe à cette grand-messe du livre au Maroc. Kamal Daoud était très attendu.



L’écrivain, connu pour ses chroniques pendant plus de 15 ans dans Le Quotidien d’Oran, a accepté de répondre à quelques questions de le360. Des questions à propos de la fermeture des frontières entre l’Algérie et le Maroc, les relations entre les deux voisins ainsi que la situation de la création au Maghreb. Comme à l’accoutumée, Kamal Daoud n’a pas mâché ses mots. On l’écoute.