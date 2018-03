© Copyright : DR

La 13e édition du festival Jazzablanca aura lieu du 14 au 22 avril 2018, à l’hippodrome Casa-Anfa. En douze ans, ce festival a su faire la démonstration de son attractivité, avec 70.000 spectateurs l’an passé. Détails de l’édition 2018.

Pour cette 13e édition, le festival propose un «Off» avec trois ateliers de formation autour des métiers de la musique, destinés aux professionnels, trois tables-rondes sur les industries culturelles et une masterclass animée par le tromboniste Fred Wesley, légende vivante du jazz américain. Partenaire de Jazzablanca, l’Institut Français de Casablanca organisera également des projections de trois documentaires musicaux.

Comme tous les ans, Jazzablanca mettra en avant un line up exceptionnel avec plus de 60% d’artistes qui se produiront pour la première fois au Maroc. L’affiche 2018 proposera 50 concerts répartis sur quatre scènes et deux lieux différents avec des artistes comme Fred Wesley, Tom Odell, Morcheeba, Beth Ditto et le groupe marocain Hoba Hoba Spirit. Des DJ seront aussi de la partie comme Guts et St Germain. L’édition de cette année, après un appel à candidature, mettra en avant cinq nouveaux talents marocains qui émergent sur la scène artistique.

Le spot publicitaire de l'édition 2018 de Jazzablanca