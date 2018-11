© Copyright : DR

Younes Boulamni fait son come-back avec un nouveau titre. L'interprète du célèbre hit "Hta lqit li tbghini" revient sur le devant de la scène avec un morceau intitulé "Had chabab malou" ("Qu'est ce qu'elle a cette jeunesse?").

Composée par Younes Boulmani lui-même, la chanson a été écrite par Abderrahim Boulmani et le clip réalisé par Abdellah Raji. Diffusé le mardi 30 octobre dernier sur YouTube, le single, dont le clip a récolté en deux jours plus de 350 000 vues et des milliers de commentaires positifs, parle d'une jeunesse marocaine désoeuvrée... Découvrez-le donc.