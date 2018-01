Meilleur album et meilleure chanson de l'année, Bruno Mars a été multicouronné aux 60e Grammy Awards, les Oscars de la musique américaine, qui se sont tenus à New York dimanche 28 janvier 2018.

© Copyright : DR

Les Américains Bruno Mars et Kendrick Lamar ont raflé la mise, dimanche soir à New York, lors des 60e Grammys Awards, les plus prestigieuses récompenses de la musique aux Etats-Unis.

Les prix de l'album de l'année et chanson de l’année qui sont revenus à Bruno Mars pour son album 24K Magic et le tube That’s What I Like. Révélation incontestable de cette cérémonie des Grammys Awards 2018, Bruno Mars a reçu au total six récompenses décernées par la Recording Academy, alors que cinq prix sont revenus à Kendrick Lamar, dont celui de meilleur album de rap (DAMN) et meilleure vidéo musicale (Humble).

Lors de cette cérémonie des Grammys, tenue pour la première fois à New York depuis 2003, la récompense du meilleur album rock a été attribuée au groupe The War on Drugs pour A Deeper Understanding.

Ed Sheeran s’est vu décerner la récompense du meilleur album de pop music pour Divide, alors que le groupe The National a récolté le prix du meilleur album de musique alternative pour Sleep Well Beast. Le Grammy du meilleur album de musique du monde a été remis à Ladysmith Black Mambazo, pour Shaka Zulu Revisited: 30th Anniversary Celebration.

La chanteuse Alessia Cara a hérité de la récompense "Révélation de l'année", lors de cette 60e cérémonie des Grammys Awards, tenue dans la prestigieuse arène new-yorkaise de Madison Square Garden et suivie par des millions de téléspectateurs aux Etats-Unis et à travers le monde.