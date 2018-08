© Copyright : DR

«Volubilis», primé cinq fois au Festival national du film de Tanger, sort le 19 septembre en salles en France. Découvrez la bande annonce du dernier opus de Faouzi Bensaidi.

Le film Volubilis de Faouzi Bensaidi sort en salles le 19 septembre en France. C'est ce que vient d'annoncer le cinéate sur sa page offficielle Facebook.

Le film relate l'histoire d'amour entre Abdelkader, vigile, et sa femme Malika, employée de maison, sur fond de critique d'un libéralisme sauvage. Malgré des problèmes d'argent, les deux personnages rêvent d'emménager ensemble et de vivre leur amour jusqu’au jour où Abdelkader va vivre un épisode d’une grande violence et qui, en l’humiliant profondément, va chambouler leur destin.

Volubilis, projeté en compétition officielle au dernier festival national du film de Tanger a raflé cinq prix.