Un hommage appuyé a été rendu, vendredi 6 décembre à Marrakech, à ce monument du Septième Art. L’acteur et réalisateur au talent incommensurable s’est vu remettre l'Etoile d'Or par l'actrice française, Chiara Mastroianni, et la scénariste et réalisatrice française, Rebecca Zlotowski. Les images.