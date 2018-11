© Copyright : Le360

Organisée jusqu'au 24 novembre prochain à la galerie Villa Delaporte à Casablanca, l’exposition «Venus d’ailleurs» de Rita Alaoui nous invite à voyager à travers «ces petits riens» qui alertent sur la fragilité de tout notre univers. Visite guidée.

Rita Alaoui est une artiste touche-à-tout (peinture, sculpture, dessin, photographie, video-performance, installation, livre-objet) mais dont la préoccupation majeure est unique: la nature. Et c’est ainsi que le temps d’une exposition, Rita Alaoui nous invite dans son univers, à la galerie Villa Delaporte à Casablanca. L’exposition, entamée le 3 octobre dernier, se prolongera jusqu’à samedi 24 novembre.

A découvrir sans plus tarder, des peintures, des dessins et des collages représentant «ces petits riens» que sont des débris naturels et des rebuts imperceptibles, que l'artiste a su magnifier, pour nous alerter sur la fragile beauté de notre monde, face à des modes de vie de plus en plus robotisés. La démarche artistique de Rita Alaoui se veut être une "réparation" de ces torts subis par mère nature et en cela, cette artiste est à placer dans la lignée de ces rares et précieux "arrangeurs de monde". Heureusement qu'il en existe encore...

Dans le reportage qui suit, Rita Alaoui évoque ce qui l’habite, ce qui l'inspire, et son retour à ses premières amours, le dessin. Rencontre.

Rita Alaoui

"Venus d'ailleurs"

Galerie Villa Delaporte

6 Rue du Parc, Casablanca