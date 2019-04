© Copyright : Le360

Bakr est le fils du défunt grand dramaturge Tayeb Saddiki, décédé le 5 février 2016 à Casablanca. Il est aussi le président de la Fondation Tayeb Saddiki pour la culture et la création. Il milite pour maintenir dans la mémoire collective ce grand nom du théâtre marocain et arabe. Ses confidences.

Bakr Seddiki se sent mal, et ne le cache pas. Et pour cause, le projet de son défunt père, l'immense Tayeb Saddiki, à savoir "Le théâtre Tayeb Saddiki", bat de l'aile.

"C'était un espace culturel dont mon père rêvait. Aujourd'hui, ce projet est suspendu à cause de problèmes financiers mais aussi administratifs", regrette-t-il.

L'objectif assigné à l'espace "Théâtre Tayeb Saddiki" qu'ambitionnait l'artiste est de faire valoir la culture théâtrale dans le Royuame. Il se voulait aussi un espace de rencontres entre différents artistes créateurs.

"Malheureusement, ce projer ambitieux est en passe de tomber dans les oubliettes", dit amèrement Bakr Seddiki.

Ce dernier, ayant fait des études en administration et gestion, émet l'espoir de voir aboutir le projet de son défunt père.

Séquence émotion. Bakr nous raconte les derniers moments de la vie de son père. Un grand Monsieur, un monstre sacré-comme l'on dit dans le jargon consacré.