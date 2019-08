© Copyright : DR

Le comédien Adil Aba Tourab, lauréat de l'Isadac, a critiqué les termes de l'appel à candidatures pour le recrutement d'enseignants artistiques aux Emirats. Dans une vidéo, il interpelle le ministère de la Culture... Qui lui répond, indirectement, mais très officiellement.

C'est par voie officielle de communiqué, que le ministère de la Culture, dirigé par Mohamed Laârej, vient de réagir à une sortie médiatique du comédien Adil Aba Tourab.

Ce comédien, lauréat de l'Institut Supérieur des Arts dramatiques et de l'animation culturelle (Isadac), avait interpelé le ministère de la Culture, au sujet de l'appel à candidatures lancé par le ministère des Affaires étrangères des Emirats Arabes Unis pour recruter des enseignants spécialisés dans les arts dramaturgiques et l'interprétation.

Cet appel à candidature, transmis au Maroc via l'agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (Anapec) et le ministère de la Culture, fixe l'âge maximal à 35 ans, pour être éligible à ces postes.

Et c'est bien cette condition fixée par le recruteur émirati qui, visiblement, dérange Adil Aba Tourab.

"J'aimerais que le ministère de la Culture m'explique pourquoi l'age est limité à 35 ans, en sachant que pour accéder à la fonction publique l'âge maximal est de 45 ans'", a lancé le comédien dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux.

Le ministère de la Culture a réagi quatre jours plus tard, via un communiqué de presse envoyé aux médias.

Si ce document officiel ne cite pas Adil Aba Tourab, il est néanmoins clair que le comédien est visé, puisque c'est lui qui a directement interpellé le département de Mohamed Laâraj.

"Nous tenons à préciser que les conditions d'éligibilité ont été décidées par l'employeur aux Emirats Arabes Unis comme deuxième condition pour envoyer sa candidature, tel que précisé dans l'annoce publiée par l'ANAPEC", souligne le communiqué.

En 2018, 22 lauréats de l'ISADAC avaient été retenus aprés le dépôt de leur candidature et travaillent actuellement comme enseignants d'arts dramatiques aux Emirats Arabes Unis.