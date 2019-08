«Dragged Across Concrete» («Traîné sur le bitume») est le 3e long métrage de S. Craig Zahler, porté par Mel Gibson et Vince Vaughn. C'est l'histoire de deux flics en disgrâce, devenus criminels. «Un polar sombre et violent sur une Amérique désabusée», commente la critique US. Bande-annonce.