Cheb Kader, initiateur du "Rai Beur", s'apprête à lancer son cinquième "Nadia". La sortie est prévue pour mai 2020 mais en attendant ses fans peuvent avoir un avant-goût en découvrant le single éponyme à partir du 12 décembre.

Le nouveau single "Nadia" de Cheb Kader sort le 12 décembre prochain. Ce hit vient donner le ton de son nouvel opus éponyme, le 5 ème album de cet artiste considéré comme étant le plus marocain des chanteurs algériens de Rai.

Kouider Morabet de son vrai nom, né en 1966 à Oran, s'est vu remettre en 2014 par l'UNESCO et le ministère de la Culture du Maroc le trophée du meilleur Chanteur Arabe 2014.

Aujourd'hui, Cheb Kader prépare son retour avec son nouvel album prévu pour Mai 2020. Trois Titres sont déjà disponibles et seront à l'écoute dès le 12 Décembre 2019. "ACH BIK" et "NADIA" sont le fruit d'une collaboration avec DJ AYMAN qui accumule les Hits. "GOULILI" est le resultat d'une collaboration avec "Meddhy Ziouche", musicien et arrangeur bien connu de la scène rai internationale.