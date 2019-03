© Copyright : Le360

Abdellah Daoudi apprécie beaucoup Zina Daoudia, et ne le cache pas. Il nous explique les raisons. Mais un sujet le fait sortir de ses gonds. Interview.

Chanteur populaire parmi les plus cotés dans le pays, il en a vu des vertes et des pas mûres avant d'atteindre la notoriété dont il bénéficie aujourd'hui. Après un parcours jonché de difficultés, il est parvenu à se frayer un chemin au sein des grands noms de la chanson populaire.

Questionné sur les dernières chansons de Zina Daoudia en égyptien, il répond avec enthousiasme: "Nos chansons populaires faisaient déjà le bonheur de notre public marocain. Et c'était déjà un grand bonheur pour nous. Mais Daoudia a réussi à exporter le chaâbi en Egypte. C'est une entreprise qu'on ne peut qu'à applaudir. Elle nous a ouvert la voie pour conquérir un nouveau public".

Cependant, l'artiste perd un peu de son flegme quand on lui évoque la quête du buzz. "Non, je m'élève contre la facilité. On a aujourd'hui l'impression que chacun peut s'autoproclamer artiste et poster des vidéos sur les réseaux sociaux pour bénéficier d'un large audimat. Non, les choses ne marchent pas comme ça. Nous, nous avons trimé pour arriver là où nous sommes aujourd'hui", dit-il avec amertume. Ecouez ces arguments.