Sofia Mountassir Billah, une élève marocaine du lycée Lyautey de Casablanca, a remporté le Concours des plaidoiries vendredi 26 janvier au Mémorial de Caen. Elle représentait les lycées français à l'étranger dans cette manifestation culturelle organisée en souvenir du débarquement en Normandie.

Sofia Mountassir Billah faisait partie des 1.500 candidats au Concours des plaidoiries, mais son plaidoyer sur la vision rétrograde et humiliante portée envers la femme dans certaines sociétés, engendrant viols et agressions, a particulièrement retenu l’attention. Elle a d’ailleurs évoqué le viol de la jeune Zineb dans un bus à Casablanca, affaire qui avait défrayé la chronique courant 2017 au Maroc et ailleurs.

Pour Sofia Mountassir Billah, «c’est par l’éducation que l’on pourra éradiquer ce fléau. Pour construire une belle communauté, nous devons viser l’idéal», a-t-elle dit. Voici, en vidéo, son remarquable plaidoyer.