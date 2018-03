© Copyright : DR

Le compositeur et interprète américain, Bruno Mars se produit en concert à l'édition 2018 du festival Mawazine Rythmes du monde. Rendez-vous le 27 juin sur la scène de l'OLM Souissi à Rabat.

Bruno Mars en concert à Mawazine 2018. L’artiste américain, natif de Hawai, se produira le 27 juin sur la scène de l’OLM Souissi à Rabat. C’est ce qu’on découvre sur la page Facebook officielle du festival qui aura lieu cette année du 22 au 30 juin, après le mois de ramadan.

Bruno Mars s’est fait connaître avec le titre Nothin' on You de B.o.B, puis Billionaire de Travie McCoy, avant la sortie mondiale de son premier album Doo-Wops & Hooligans en 2010. Il coécrit également de nombreux titres dont Right Round de Flo Rida, Wavin' Flag de K'naan ou Fuck You! de Cee Lo Green. En 2012, son deuxième album Unorthodox Jukebox est numéro un aux États-Unis. Il contient les chansons Locked Out of Heaven, When I Was Your Man et Treasure, qui sont des succès internationaux. En 2014, il intervient sur le morceau Uptown Funk de Mark Ronson. Deux ans plus tard, il sort son troisième album intitulé 24K Magic.

La musique de Bruno Mars est un mélange de différents styles musicaux. Ce musicien travaille avec des artistes aux genres musicaux variés. Ses collaborations se retrouvent dans sa propre musique. Enfant, il est très influencé par des artistes comme Elvis Presley, James Brown et Michael Jackson.

L'artiste est récompensé à plusieurs reprises aux Grammy Awards, plébiscité pendant le Super Bowl, suivi par plus de 150 millions de fans sur les réseaux sociaux, auteur du cinquième clip le plus vu de tous les temps avec plus de trois milliards de vues sur YouTube