Vidéo. Berlinale: Hicham Lasri et Narjiss Nejjar en lice

© Copyright : Le360

Hicham Lasri et Narjis Nejjar représenteront le Maroc à la 68e Berlinale avec leurs films "La blessure la plus rapprochée du soleil" et "Apatride".

Hicham Lasri et Narjis Nejjar représenteront le Maroc lors de la 68e édition de la Berlinale qui se tient du 15 au 25 février au cœur de la capitale allemande. Hicham Lasri, grand habitué de ce prestigieux festival, présentera son sixième opus La blessure la plus rapprochée du soleil. Le film se veut un hommage au poète français René Char qui écrivit dans une lettre "La lucidité est la blessure la plus rapprochée du soleil" et suit le parcours de six personnages. Pour sa part, Narjis Nejjar participera à la Berlinale avec Apatride. Le long-métrage s'intéresse au cheminement d'une femme de 35 ans hantée par une enfance déchirée par un exil forcé, exil qui a séparé de nombreuses familles maroco-algériennes.



Par Rania Laabid