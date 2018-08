© Copyright : DR

L'état de santé de la chanteuse américaine Aretha Franklin s'est détérioré ces derniers jours. Souffrant d'un cancer depuis 2010, elle vient d'être hospitalisée et sa situation est jugée très critique.

La chanteuse américaine Aretha Franklin serait au plus mal selon les médias US. L'état de santé de cette diva de la Soul s'est beaucoup déterioré ces derniers jours et elle a été transférée à l'hôpital où elle est entourée des membres de sa famille. Aretha Franklin, 76 ans, «La Reine de la Soul» souffre d’un cancer depuis 2010. Depuis quelques jours son état de santé est trés critique.

Sa dernière apparition publique c'était en novembre dernier, lors d’un gala caritatif pour la Elton John AIDS Foundation. Ces derniers mois, elle avait annulé plusieurs sorties, dont des concerts, à cause de sa santé.

Aretha Franklin a eu une carrière fulgurante. Elle a gagné 18 «grammy awards» et reste l’une des chanteuses à avoir vendu le plus de titres, avec 75 millions d’albums. En 1987, elle a été la première femme à avoir sa place au Rock and Roll Hall of Fame.

En 2015, elle avait fait pleurer Barack Obama avec sa reprise de «You Make Me Feel Like a Natural Woman» durant le Kennedy Center Honors.