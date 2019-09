© Copyright : DR

Les Inqualifiables, tandem d’humoristes r’batis, retrouvent le Maroc après leur tournée à l'étranger. Leur première représentation au pays aura lieu le 28 septembre à Merzouga, à l’occasion d’un voyage-spectacle de 3 jours. Ils se produiront ensuite dans d’autres villes du royaume. Les détails.

Les Inqualifiables, tandem d’humoriste r’batis, sont de retour après avoir rencontré un franc succès lors de leur tournée à l'étranger. Durant celle-ci, le duo a présenté son nouveau spectacle produit en 2019, «Si y’a moi y’a toi».

Après avoir joué entre janvier et avril 2019 aussi bien au Maroc qu'au Canada, aux États-Unis, qu'en Angleterre, Oubeidlah Hlal et Amine Belghazi remontent de nouveau sur les planches.

Leur prochaine représentation aura lieu le 28 septembre, à l’air libre, sur les dunes de Merzouga, lors d’un voyage-spectacle de 3 jours. À la suite de cette étapee, les Inqualifiables continueront leur périple humoristique vers d’autres villes du royaume: d'abord Kenitra, puis Agadir, Fès, Meknès et enfin Casablanca.

Ils se produiront ensuite aussi en France, et notamment à Paris. Pour clôturer cette tournée, leur dernier spectacle se déroulera à Montpellier, le 24 décembre, jour du réveillon de Noël.

Contacté par le360, Oubeidlah Hlal déclare que l'escale de Merzouga «nous tient vraiment à cœur. Ça a toujours été un rêve pour les inqualifiables de s’y produire, rêve que nous allons bientôt réalisert».

Pour Obeidlah Hlal, «notre tournée nord-américaine, de 16 dates, était un véritable challenge, hamdoullah relevé. Un spectacle en darija aux États-Unis, c'était une première. Aucun Marocain ne l’avait fait avant notre duo».

«Nous avons souhaité partager les moments forts de notre tournée américaine avec notre public en produisant un documentaire de 55 minutes, sorti le 15 septembre dernier. C'était aussi l’occasion d’insister et de mettre en relief les valeurs des Inqualifiables, à savoir le travail et la persévérance pour arriver à ses objectifs, pour atteindre ses rêves», explique encore Obeidlah Hlal.

«Notre duo est composé de deux jeunes rêveurs qui se sont rencontrés au lycée. La scène n’est pas notre métier mais plutôt notre passion, et on prend beaucoup de plaisir à monter sur les tréteaux. Tout ce que nous entreprenons, c’est pour prendre du plaisir, c’est cela l’esprit des Inqualifiables», conclut-il.

Oubeidlah Hlal et Amine Belghazi ne se dédient pas exclusivement aux planches, le premier est étudiant-médecin, en 3èmeannée de résidanat en cardiologie à l’hôpital militaire de Rabat, et le second gère une société de production qui organise et finance le spectacle des Inqualifiables.

Ces deux jeunes humoristes, hormis ces spectacles, à la forme très classique d'un stand up, organisent aussi le festival «Aji Thdem» («Viens digérer»), pendant le mois de ramadan. Ce festival, qui permet à des acteurs locaux et internationaux de se produire, soufflera en mai 2020, lors du prochain mois sacré, sa sixième édition.