Leila Slimani a réagi à la polémique autour de Mennel, la candidate «voilée» de The Voice France. C'était ce matin sur les ondes de la radio France Inter.

«C’est terrible d’être l’esclave de ce qu’on a dit lorsqu’on avait 15, 16 ans, c’est très angoissant je trouve», a confié Leila Slimani sur les ondes de France Inter, en réaction à l’affaire Mennel de The Voice.

L’écrivaine a confié que cette polémique autour de Mennel Ibtissam, Française d’origine syrienne, candidate à The Voice, l’avait poussée à s’interroger sur l’invisibilité des femmes voilées en France. «Je n’ai jamais été interviewée par des journalistes voilées en France».

«Pas plus tard qu’il y a un mois, à Londres, il y avait trois femmes voilées lors d’une conférence de presse», relate-t-elle avant d’enchaîner: «Est-ce que ça veut dire que la France est un pays tellement émancipateur pour les femmes qui fait qu’elles enlèvent toutes leur voile et que c’est pour cette raison qu’on ne les voit pas parce qu’elles n’existent pas. Évidemment, je n’y crois pas».

Leïla Slimani sur la question du #voile et l'affaire #Mennel de #TheVoice: "Il y a une invisibilité [médiatique] de ces femmes" #le79Inter pic.twitter.com/SeNxcg2i2R — France Inter (@franceinter) 13 février 2018

Mennel Ibtissam est une Française d’origine syrienne qui a participé à l’émission The Voice France, mais qui a quitté la compétition le 9 février après avoir fait l’objet de critiques virulentes à cause d’anciens tweets autour des attentats de Nice et qui ont été jugés «complotistes». Dans une vidéo publiée sur Facebook, la jeune femme a annoncé son retrait de l'émission à ses fans en leur expliquant qu’elle avait vécu très difficilement les tensions suscitées par ces tweets et qu’elle avait par conséquent pris la décision de quitter l’aventure du télé-crochet.