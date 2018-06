© Copyright : DR

L'ex-producteur de cinéma Harvey Weinstein, inculpé de viol et d'agression sexuelle par un grand jury, a plaidé non coupable, mardi, devant un tribunal new-yorkais.

"Harvey Weinstein a démenti ces crimes. Il n'a jamais eu de relations sexuelles non-consenties avec quiconque", a déclaré son avocat Benjamin Brafman devant la presse. "Le viol est un crime répréhensible. Il est également répréhensible d'être accusé à tort de viol. De son point de vue, il est accusé à tort de viol", a-t-il poursuivi.

Weinstein, 66 ans, a été inculpé, le 25 mai, pour un viol en 2013 et une agression sexuelle en 2004. Il avait été remis en liberté contre une caution en liquide d'un million de dollars, la remise de son passeport et le port d'un bracelet électronique.

Les premières dénonciations contre Weinstein sont apparues en octobre dernier dans la magazine The New Yorker et le journal le New York Times, mais ont été suivies par de nombreuses révélations similaires.

Plus d'une centaine de femmes, dont les actrices Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow, Rose McGowan ou Asia Argento, ont affirmé qu'il avait abusé d'elles sexuellement, des accusations qui vont du harcèlement au viol.

Toute cette vague a généré le mouvement #MeToo, la plus grande mobilisation mondiale dans l'histoire récente contre le harcèlement et les abus sexuels, avec des dénonciations qui se produisent quotidiennement et s'étendent à des zones au-delà du monde du cinéma.