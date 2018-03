© Copyright : DR

Abderrazak, jeune Marocain de 17 ans, a besoin d'une greffe de cœur dans les plus brefs délais. Pour financer son opération en France, une soirée caritative animée par une pléiade d'artistes sera organisée ce vendredi 9 mars à Marrakech.

Abderrazak, est un jeune garçon de Sebt Gzoula près de Safi. Il s’apprête à fêter ses 18 ans, mais il a pour cela besoin d’un nouveau cœur dans les plus brefs délais.

L’Association marocaine de transplantation cardiaque et le bureau des étudiants de l’Institut des hautes études paramédicales du Sud se mobilisent à ses côtés. «Nous organisons une soirée le vendredi 9 mars au Four Seasons, pour financer le transfert du jeune Abderrazak à Paris et sa greffe du cœur».

Pour financer l’opération qui coûte 2 millions de dirhams, l’association prévoit un gala de bienfaisance qui sera animé bénévolement par Tahor, Hatim Ammor, Ekko, Abderrahim Souiri, Karima Gouit, l’orchestre Massi, Rachid Allali, et Latifa Raafat, ambassadrice de bonne volonté des Nations unies.

Ces artistes n’ont pas hésité selon les organisateurs à venir animer bénévolement la soirée de ce vendredi 9 mars.