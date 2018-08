© Copyright : DR

Le département de la Culture a publié trois nouveaux ouvrages portant sur les actes de l'Université Moulay Ali Chérif qui a traité du règne de feu Hassan II.

Selon un communiqué de ce département, il s'agit d'ouvrages comprenant les exposés les plus importants faits par les professeurs et chercheurs lors de cette université, organisée par le ministère de la Culture et de la communication sous le haut patronage du roi Mohammed VI, de 2015 à 2018 dans les villes d'Errachidia, Rissani, Marrakech, El Jadida et Safi.

La 20e édition de cette université a été tenue sous le thème «Le règne de SM Hassan II: sources et archives», la 21e a porté sur «Hassan II : l'Homme, l’intellectuel et le penseur», alors que la 22e édition a abordé le thème de «La vie politique au Maroc sous le règne de Feu SM le Roi Hassan II», a rappelé le département de la Culture.

Vu leur valeur scientifique et étant donné qu'ils jettent la lumière sur une période distinguée de l'Histoire du Maroc contemporain, ces ouvrages constituent une valeur ajoutée pour la bibliothèque historique du Royaume et une référence pour les chercheurs, les étudiants et les personnes intéressées par l'Histoire en général et l'Histoire du Maroc contemporain en particulier, a souligné la même source.

