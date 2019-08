© Copyright : DR

Absent des écrans depuis 2008, Rambo est enfin de retour dans un nouvel opus, qui s'annonce encore plus brutal que les précédents films de la saga. En attendant la sortie dans les salles obscures en septembre, en voici un petit avant-goût.

C’est lors du dernier festival de Cannes, en mai 2019, que Sylvester Stallone avait présenté les premières images du nouveau film de la saga Rambo.

En attendant la sortie du film, le 25 septembre en France, un second trailer a été partagé pour le plus grand bonheur des fans de Rambo et d’un Sylvester Stallone qui n’a pas à rougir de son âge. Certes, il n’arbore plus sa belle crinière noire mais à 72 ans, il pourrait encore donner du fil à retordre à Dwayne Johnson et autres montagnes de muscles de Hollywood.

Réalisé par Adrian Grunberg, c’est à Stallone lui-même que l’on doit le scénario de ce film qu’il décrit comme extrêmement brutal et sauvage.

Le pitch

Alors que nous quittions Rambo en 2008 en Thaïlande, le plus célèbre des bérets verts est de retour dans son Amérique natale, où il coule de longs jours paisibles de retraité.

Mais il faut croire que la quiétude n’est décidément pas faite pour l’ex-machine à tuer. Souffrant d’un syndrome post-traumatique, il tente tant bien que mal de le canaliser avec l’aide d’une jeune femme devenue son amie.

Partie au Mexique pour retrouver la trace de son père biologique, malgré les mises en garde de Rambo, elle se fait kidnapper par un cartel… Une bonne raison pour le vétéran de sortir du grenier tout son attirail de guerre. Ca va saigner!