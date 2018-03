© Copyright : DR

Le Centre cinématographique marocain (CCM) vient de publier son bilan d'activité comptant pour l'année 2017. Sans surprise, la fréquentation des salles de cinéma reste le maillon faible du secteur.

Fréquentation des salles: la chute libre

Le bilan de l'activité cinématographique au Maroc en 2017 n’est pas très reluisant. La fréquentation des salles obscures est toujours en chute libre. Le chiffre est passé de 42 millions d’entrées, à la fin des années 80, à 1,5 million d’entrées durant l'année écoulée.

La désaffection des salles de cinéma par le public marocain a commencé avec l’arrivée des VHS et s’est accentuée avec l’apparition des DVD piratés et, depuis quelques années, du streaming sur internet.

Sans surprise, en termes d'entrées enregistrées, le Megarama arrive en tête avec 47,62% des parts de marché. Il est suivi de Marrakech Spectacle avec 12,40%, et une entreprise de promotion immobilière qui s'est lancée dans la distribution de films, à savoir «Al Amine d’investissement immobilier», et qui compte 12,38% des parts de marché.





Industrie du cinéma: le recul

Les investissements étrangers au Maroc connaissent, à leur tour, une régression avec 574 autorisations de tournage de films étrangers en 2017, contre 651 autorisations en 2013.

Ces chiffres viennent contredire les propos de Sarim Fassi Fihri, directeur du Centre cinématographique marocain, lors de son passage à l’émission FBM, vendredi dernier sur Medi 1 TV. Monsieur cinéma avait affirmé, on s'en souvient, que les investissements étrangers n'étaient pas en baisse. Son département avait même proposé l’option du «Cash rebate», qui consiste à offrir un remboursement à hauteur de 20% de certains coûts de production aux investisseurs étrangers, histoire de les inciter à venir plus souvent au Maroc au lieu de se diriger vers les pays du Moyen-Orient où de nombreuses incitations fiscales sont déjà en place.

Le bilan du cinéma marocain en 2017 dévoile, entre autres, que le budget investi au Maroc par les productions étrangères est de 500 millions de dirhams toutes catégories confondues, en comptant les longs métrages, les courts métrages, les spots publicitaires, les séries télévisées et les documentaires.

Productions nationales: 39 films en un an

La production marocaine a été caractérisée en 2017 par l’octroi d’un budget global d’avance sur recette fixé à plus de 66 millions de dirhams. Rappelons que près de 39 films ont été produits au Maroc.

Box-office: les films marocains ont toujours la cote

Autres chiffres représentatifs, ceux des films en tête du box-office marocain. Sans surprise, ce sont les films nationaux qui engrangent le plus de recettes en salles. Cette année, Lahnech de Driss Mrini, avec Aziz Dadas comme tête d'affiche, se taille la part du lion avec 95.979 entrées et des recettes qui frôlent les 5 millions de dirhams. Ce film est talonné de près par Au pays des merveilles de Jihane El Bahhar avec 94.026 entrées et des recettes de 4,5 millions de dirhams.

