© Copyright : DR

La ministre égyptienne de la Culture, Ines Abdel-Dayem, s'est félicitée du choix de son pays comme invité d'honneur de la 24e édition du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca (SIEL), prévue du 8 au 18 février.

Pour Ines Abdel-Dayem, ce choix renseigne sur la solidité des liens entre son pays et le Maroc, indique mercredi un communiqué du département égyptien de la Culture.

A cette occasion, a-t-elle indiqué, le ministère égyptien a prévu un programme de participation riche et varié reflétant des pans de la civilisation égyptienne et illustrant la profondeur des relations séculaires entre le Maroc et l'Egypte.

Ce programme se décline en plusieurs axes, tels "l'histoire des relations Maroc-Egypte", "les spécificités du roman au Maroc et en Egypte", "Focus sur la nouvelle égyptienne", outre des conférences, des lectures de poésie et des expositions artistiques.

Ainsi, un parterre d'intellectuels, d'artistes et d'écrivains égyptiens seront de la partie. Il s'agit de Mohamed Afifi, Mouna Souleymane, Hassan Khediri, Mohamed El Badaoui, Tarek Ettaher, Abdou Jebir, Said Kafraoui, en plus des luthistes Islam Mohamed Tah et Fadi Adil.

Organisée par le ministère de la Culture et de la communication sous le haut patronage du roi Mohammed VI, la 24e édition du SIEL verra la participation de plus de 700 maisons d'édition, venues de plus de 45 pays.