Le journaliste-écrivain algérien Kamel Daoud est attendu ce vendredi à partir de 16 heures au stand France du Salon international de l'édition et du livre de Casablanca pour présenter son dernier livre "Zabor ou les psaumes". S'en suivra une discussion avec le public.

Vendredi 16 février. Notez bien cette date. L'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud animera une conférence au stand France du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) de Casablanca qui se poursuit jusqu'au 18 février. Cet intellectuel, l'un des plus en vue actuellement, présentera son dernier ouvrage intitulé Zabor ou les psaumes durant cette rencontre qui sera modérée par le journaliste marocain Abdellah Tourabi.

Ce deuxième roman de Kamal Daoud, né en 1970 à Mesra en Algérie, célèbre la folle puissance de l'imaginaire et rend hommage à la langue française comme espace d'infinie liberté. "J'ai écrit Zabor pour raconter mes croyances, toute langue est autobiographique. Ecrire c'est se libérer, lire c'est rejoindre ou embrasser, imaginer, c'est assurer sa propre résurrection", explique-t-il.

La question de l'imaginaire évoquée par cet écrivain algérien réputé pour son franc-parler correspond bien au thème de l'imaginaire des langues, choisi par le département du livre de l'ambassade de France au Maroc pour cette édition 2018 du SIEL.