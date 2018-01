© Copyright : DR

Le Salon International de l'édition et du Livre (SIEL) 2018 aura lieu du 8 au 18 février. Découvrez ce que vous réserve la 24e édition de cet événement culturel majeur, à Casablanca.

C’est le compte à rebours. Dans dix jours, la Foire de Casablanca ouvrira ses portes à l’un des événements culturels annuels les plus attendus de la métropole. On l’aura compris, il s’agit du Salon international de l’édition et du Livre (SIEL) qui en est déjà à sa 24e édition.

L’Egypte est le pays invité d’honneur de ce salon 2018 auquel participeront plus 320 auteurs marocains, arabes et étrangers, quelque 700 éditeurs et autres invités de marque. «Des cinéastes, des acteurs, des scientifiques, viendront animer des rencontres», indique à le360 Hassan El Ouazanni, directeur du livre au ministère de la Culture.



Au total, près de 47 rencontres sont programmées au sein de l’espace enfants. Les thèmes en sont très variés et parmi les personnalités qui iront à la rencontre du jeune public, on relève les noms d'Abdelouahed Ben Ncer, l’anthropologue marocain coauteur de la découverte des homo sapiens de Jbel Irhoud près de Safi, et de la comédienne Yousra.

Au chapitre des nouveautés, on note le retour du Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) après deux ans d'absence, et un espace plus réduit dédié aux livres religieux (7%).



En plus des écrivains marocains et de la délégation égyptienne, plusieurs auteurs palestiniens seront présents: le poète Ghayath Al Madhoun, Ibrahim Nasrallah, romancier, Abderrahmane Bsissou, Mohamed Diab Abou Saleh. Najeh Bekirate, chef de la division des manuscrits à la mosquée Al-Aqsa et Khalil Tafekji, chercheur et directeur de la division de la cartographie de la Maison de l'Orient à Al-Qods.

Le poète Hassan El Matrouchi venu d'Oman, le poète irakien résident à Londres Fawzi Karim, le romancier algérien Kamel Daoud et son compatriote le poète Bouzid Harzallah, les Libanais Ali Nassar et Aissa Makhlouf, le chercheur mauritanien Si Ahmed Ouled al-Amir et l’écrivaine jordanienne Racha al-Khatib figurent aussi parmi les personnalités invitées.

La Syrie sera pour sa part représentée par Nouri al-Jarrah, poète et directeur du Centre arabe pour la littérature géographique - Exploration d’horizons, le critique littéraire Khaldoun Chemâa, le romancier Moufid Najm, le plasticien Âssim Bacha et le romancier Tayssir Khalaf. Sont attendus, par ailleurs, les traducteurs égyptiens Salah Hilal et Amina Masri, le critique de cinéma Amir al-Omari et l’écrivain Walid Alaa Eddine.