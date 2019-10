© Copyright : DR

Les semaines du Film Européen au Maroc sont de retour. Rendez-vous du 11 novembre au 3 décembre 2019 à Marrakech, Casablanca, Tanger et Rabat.

Les Semaines du Film Européen reviennent cette année dans sa 27 ème édition avec une programmation de 8 longs-métrages ayant été sélectionnés et/ou primés dans les festivals et les manifestations cinématographiques internationales les plus prestigieuses et 3 courts–métrages du Sud de la Méditerranée.

C'est Catherine Deneuve qui ouvre le bal dans «La Vérité» de Hirokazu Kore-Eda. Ken Loach quand à lui revient avec un drame au sujet très actuel : l’ubérisation des sociétés avec «Sorry we missed you».

Les autres films trés attendus: «Le Traître» de Marco Bellocchio, choisi par l’Italie pour la représenter aux Oscars, «Adults in the room» de la légende Costa Gavras, «El Reino» de Rodrigo Sorogoyen, le tout premier film de Gustav Möller «The Guilty» , «A White, White Day», une co-production suédoise réalisée par Hlynur Palmason et «Benni» de Nora Fingscheidt, un drame bouleversant sur une enfance déglinguée.

Enfin, 3 courts métrages du Sud de la Méditerranée sont proposés au programme, et plus précisément avec pour point commun le Maghreb : «Bab Sebta» de Randa Maroufi ; «Les pastèques du Cheikh» de Kaouther Ben Hania et «Nefta Football Club» de Yves Piat.

Les Semaines du film européen se tiendront à :

– Marrakech , du 11 au 18 novembre au cinéma Le Colisée (séance à 19h)

– Casablanca, du 13 au 20 novembre au cinéma Rif (séance à 20h)

– Tanger, du 17 au 24 novembre au cinéma Rif (séance à 19h

– Rabat, du 26 novembre au 3 décembre au cinéma Renaissance (deux séances par jour : 18h30 et 21h