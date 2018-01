© Copyright : DR

La chanteuse marocaine a été affligée, ce lundi 1er janvier, par le décès de son père. Voici son message sur page Facebook.

L’artiste a fait part de la disparition de son père sur sa page Facebook. Elle écrit: «Nous sommes à Dieu et à Lui nous retournons. Dieu donne et prend, et fait la part des choses».

Chanteuse engagée comme elle se définit elle-même, Saïda Fikri vivait aux Etats-Unis avant de revenir dans son pays natal. Ses chansons sont empreintes de verbe sage qu’elle dit choisir minutieusement.