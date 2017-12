© Copyright : DR

Saâd Lamjarred reste assigné à résidence à Paris. Le chanteur marocain accusé de viol aggravé par la française Laura Prioul attend toujours le dénouement de cette affaire qui entame sa deuxième année.

L’affaire Saâd Lamjarred, qui a éclaté en 2016, déborde sur l’année 2017. Arrêté le 29 octobre 2016 suite à l’accusation de viol aggravé par Laura Prioul, le chanteur pop marocain passe d’abord par la case prison, au centre de détention de Fleury-Mérogys où il reste incarcéré pendant 7 mois avant de quitter ses murs le 13 avril. Il jouit alors d’une liberté conditionnelle avec port de bracelet électronique, ses déplacements à Paris dans un périmètre déterminé sont surveillés. Mais cela ne l’empêchera pas pour autant d’enregistrer et de filmer son hit Let Go accompagné d’un clip exotique où on le voit en compagnie de belles femmes mais aussi d’un énorme tigre de salon.

La chanson diffusée le 7 août plaît et fait un carton sur les réseaux sociaux avec plus de 103 millions de vues sur YouTube. Assigné à résidence en France, en perspective de son procès, Saâd Lamjarred a multiplié les sorties publiques en 2017, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la presse.

Sa première interview sera accordée le 15 novembre au magazine marocain Version Homme dans lequel il révèle avoir pensé au suicide en prison. Cette sortie médiatique de l’artiste coïncidera avec les premières révélations publiques de la plaignante. Laura Prioul avait en effet, deux jours avant la parution du magazine dans les kiosques, témoigné dans une vidéo sur YouTube et raconté ce qui s’était passé ce fameux jour du 26 octobre 2016 dans une chambre d’hôtel au Mariott.

Laura Prioul déclare plus d’un an après les faits, avoir été violée et agressée physiquement par la star marocaine. Elle raconte comment elle s’est retrouvée dans la chambre d’hôtel de Saâd Lamjarred et, surtout, comment elle aurait été d’abord frappée puis violée. Elle raconte aussi pourquoi, sous le coup de la peur, elle a tenu à garder le silence pendant plus d’un an.

Quelques jours plus tard, le 27 novembre ce sera au tour de Olga Cohard, la mère de Laura Prioul, de parler aux médias et ce sera dans les colonnes du journal américain le New York Times. Dans cet article, elle déclare être confiante quant à l’issue du procès tout en précisant que Laura est une femme forte.

Soutenu par ses fans au Maroc, Saâd Lamjarred continue à communiquer sur les réseaux sociaux, à donner de ses nouvelles et annonce même la préparation d’un nouveau hit qui sera sûrement tourné une nouvelle fois en France.