La Compagnie d’Improvisation théâtrale Rbatia (CIR) présentera le 24 mai et le 07 juin à la Villa Des Arts de Rabat ainsi que le 21 juin, au cinéma Colisée de la capitale, trois spectacles à l'occasion du mois de ramadan.

Le spectacle du 24 mai présentera le "Bagarreur ", un format né en France, créé par "LesImposteurs", une troupe angevine que la CIR a rencontrée en match d’improvisation en mars dernier. Le concept du "Bagarreur" bouleverse les codes de l’improvisation. L’objectif est justement d’oublier toute codification et de jouer sans limitations, en toute liberté.

L’autre spécificité de ce format est le système de notation des scénettes jouées. Bien qu’il repose sur les votes du public, le "Bagarreur" se termine sans gagnant ni perdant. Chaque fois qu’une équipe remporte le vote du public pour la scène qui vient d’être jouée, celle-ci gagne le droit d’infliger à l’équipe adverse une "torgnole", soit une contrainte dans le jargon de ce format, qui handicape (et pimente!) le jeu de l’adversaire durant l’improvisation qui suit, et ce pour le plus grand plaisir des spectateurs et des dernières saisonnières.

Le Ramad’Impro sera donc l’occasion de découvrir du nouveau, mais aussi d’apprécier, pour la dernière fois de cette saison 2017/2018, les cabarets d’impro de la CIR. Ce format convivial permet aux jouteurs de la troupe d’improvisation de communier tous ensemble, dans les règles de l’art, afin d’offrir un spectacle dont le but ultime est de prendre un maximum de plaisir et d’en donner encore plus au public.

Rendez-vous est donc pris pour le 7 juin, afin de découvrir, en même temps que les artistes, l’ultime cabaret d’impro de la CIR de la saison. La dernière date, celle du 21 juin, sera spéciale. La CIR organisera et jouera un match de gala, le classico rbati, avec La Marocaine d’Impro (LAMI). Le match d’impro aura lieu au cinéma Colisée de Rabat, récemment rénové, et qui sera ouvert au public.

A noter que la Compagnie d’Improvisation théâtrale Rbatia (CIR) se compose de neuf membres: Adil Lfal, Nezha Alaoui, Karim Missaoui, Ahmed Falah, Nicolas Lebeulze, Mokhtar Chemaou, Maha Mahfoudi, Pauline Grégoire et Rime Ait El Haj. Leur objectif: promouvoir l’improvisation au Maroc.