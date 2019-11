© Copyright : DR

Après avoir été réaménagé, le Musée de la Poste rouvre ses portes. L'établissement offre un voyage inédit dans le temps via une exposition philatélique dédiée aux 20 ans de règne du roi Mohammed VI. L'accès au Musée sera gratuit à partir de ce vendredi 22 novembre, jusqu'au 31 décembre.

Le Musée de la Poste a été relifté et rouvre ses portes au public. L'établissement dans sa nouvelle version, initié par Barid Al Maghrib, a été inauguré hier, jeudi 21 novembre, lors d'une cérémonie officielle.

Le Musée invite désormais son public à découvrir l’histoire de la poste au Maroc à travers un voyage inédit dans le temps via une exposition philatélique dédiée aux 20 ans de règne du roi Mohammed VI.

Dans le cadre de cette exposition, Barid Al-Maghrib présente une importante collection de timbres-poste émis depuis 1999, et touchant aux principaux sujets et domaines qui ont marqué l'actuel règne.

Barid Al-Maghrib lance également, à cette occasion, une émission spéciale de timbre-postes: il s'agit d'n bloc innovant, reprenant les visuels des six premiers timbres marocains, émis en 1912.

Situé au centre de la cité impériale de Rabat, le Musée Barid Al-Maghrib retrace l’histoire de la poste, dont les premiers services ont vu le jour dès 1892, sous le règne du Sultan Moulay Hassan Ier. Dans ce bâtiment classé au patrimoine historique du royaume, le musée offre à ses visiteurs plusieurs bornes audiovisuelles et digitales.

Mémoire vivante de la poste, sur une superficie de plus 700 m², ce musée propose plusieurs espaces d’expositions, dont la poste à l’ère du Protectorat, la poste après l’Indépendance et la poste d’aujourd’hui.

Les philatélistes et les passionnés d’art pourront ainsi découvrir plus de 600 produits philatéliques, ainsi que des objets liés à l’histoire de la Poste.

Conçu pour être non seulement un repère de la ville de Rabat, mais aussi un lieu d’apprentissage et de savoir, le musée Barid Al-Maghrib a également prévu, dans ce réaménagement, un espace dédié aux enfants de manière à développer leurs connaissances et stimuler leur créativité.

Le Musée Barid Al-Maghrib ouvrira ses portes du mardi au samedi de 10 h 00 à 18 h 00. Du 22 novembre au 31 décembre 2019, le Musée offre l’accès gratuitement à tout le public qui souhaiterait découvrir ses nouveaux espaces d’exposition.

Musée Barid Al-Maghrib

Angle rue Al Qods et avenue Mohamed V, Place Al Barid, 10.000, Rabat.