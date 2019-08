© Copyright : DR

Dès les 21 et 22 septembre, quatre artistes du monde arabe rendront hommage à l’Institut du monde arabe à la cathédrale parisienne dont une partie de la structure a été ravagée par un incendie le 15 avril dernier.

C’est à l’initiative du donateur Claude Lemand, qu’un hommage à Notre Dame de Paris débutera lors des journées européennes du patrimoine les 21 et 22 septembre, dans le cadre d’une nouvelle collection de peintures contemporaines baptisée «Hommage des artistes de l’IMA à Notre-Dame».

Inaugurée à l’institut du monde arabe, la première exposition présentera au grand public des œuvres de la franco-marocaine Najia Mehadji, du marocain Mohamed Lekleti, de l’irakien Dia Al-Azzawi et du syrien Boutros Al-Maari.

Comme l’explique le magazine Connaissances des arts, l’artiste marocaine Najia Mehadji a souhaité de son côté rendre au hommage à la cathédrale avec une toile inspirée de la Vierge à l’Enfant, dont l’original se trouve à l’entrée du chœur de Notre-Dame. «Le fond rouge fait référence à la fois à l’incendie et aux couleurs des vitraux dans les rosaces de la cathédrale», explique l’artiste au magazine.

Najia Mehadji, Hommage à Notre-Dame, 2019, acrylique sur toile, 180 x 110 cm. Collection Claude & France Lemand ©DR

Le second artiste marocain, Mohamed Lekleti représente quant à lui dans une œuvre en deux volets sa version de la dualité du Mal et du Bien, inscrivant sur la toile « Mâ shâ’ Allâh » afin d’exprimer la fatalité de l’incendie et l’accepter.

Mohamed Lekleti, Noyée dans la poussière de la lumière, 2019, technique mixte sur papier marouflé sur bois, 114 x 162 cm, collection Claude & France Lemand ©DR

Organisée jusqu’au 21 décembre, cette première exposition sera suivie d’un accrochage renouvelé chaque quatre mois et ce jusqu’en avril 2020.