Le film "Prendre le large" réalisé par Gaël Morel sera projeté lors d'une tournée de CinéFranceMaroc. Le réalisateur et l'actrice Sandrine Bonnaire seront présents à la projection à Marrakech, Casablanca et Tanger. Voici le programme.

Le réalisateur Gael Morel et l’actrice Sandrine Bonnaire seront au Maroc à partir du 27 février. Cette visite est programmée dans le cadre de l’événement CinéFranceMaroc. Le tandem y présentera le film «Prendre le large» dans les villes de Marrakech, Casablanca et Tanger.

Ce film raconte la vie d’Edith (Sandrine Bonnaire) qui est bouleversée par un plan social. L’usine dans laquelle elle travaille depuis toujours est délocalisée à Tanger. Pour les ouvriers, l’unique alternative au chômage est d’accepter un reclassement au Maroc. Edith, sans attache, avec un fils travaillant au loin, est la seule à faire ce choix. Même si les premiers pas dans cette nouvelle usine et ce pays inconnu sont difficiles, Edith se lie vite d’amitié avec Mina (Mouna Fettou), qui tient la pension où elle loge. Grâce à cette amitié, sa vie prend un nouveau tournant.

Nominé en 2017 au Festival International du Film de Toronto, Prendre le large rend hommage au milieu ouvrier. Entre chronique sociale et drame intimiste, Gaël Morel dessine le portrait d’une trajectoire de vie individuelle en proposant une histoire optimiste et extraordinairement solaire.



Programme:



Kénitra: vendredi 23 février à 19h00 à l’Espace Balzac



Meknès: vendredi 23 février à 19h00 au Théâtre de l’Institut français



Marrakech: mardi 27 février à 19h et mercredi 28 février à 21h au Cinéma Leila Alaoui de l’Institut français en présence de Gaël Morel et Sandrine Bonnaire



Casablanca: jeudi 1er mars à 19h30 au Théâtre 121 de l’Institut français en présence Gaël Morel et Sandrine Bonnaire



Tanger: samedi 3 mars à 19h00 à la Cinémathèque de Tanger en présence de Gaël Morel et Sandrine Bonnaire