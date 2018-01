Paternité du dinosaure mis en vente au Mexique: les conclusions de l'enquête marocaine

Le Ministère de l'Energie, des mines et du développement durable a remis en question la source et la valeur patrimoniale d'un échantillon de fossile dont la vente aux enchères a eu lieu au Mexique, et qui pourrait être de l’espèce Atlasaurus Imelakei de la région d’Azilal.