© Copyright : DR

Un livre sur la cuisine populaire vient de paraître aux éditions "Langages du Sud". Cet ouvrage intitulé "Street food au Maroc un goût authentique", est le fruit du travail des deux auteurs, Julie Carcaud et Asmaa Chaidi ainsi que de la photographe Cécile Fréal.

"Street Food au Maroc un goût authentique" est le fruit du travail de deux auteurs et d’un photographe qui ont sillonné le Maroc, ses régions, ses villes, des marchés et des souks. C’est de cette rencontre avec les artisans de la street food marocaine qu’est né cet ouvrage.

"Street Food au Maroc un goût authentique", financé par le groupe Cosumar, présente 12 itinéraires au travers de plus de 600 images prises sur le vif avec plusieurs double-pages dédiées à des spécialités régionales (pain, thé, soupes, tagines, pâtisseries).

De nombreuses pages de portraits, pour aller à la rencontre de ces artisans du palais, une maquette originale et colorée, à l’image des spécialités mises en valeur, des textes courts qui expliquent à la fois la nourriture et son empreinte culturelle.

Des recettes, des tours de main et, enfin, une multitude d’adresses incontournables!

Considérées comme l’une des meilleures destinations street-food, les villes du Maroc regorgent de gourmandises, qui varient au rythme des influences locales.

"Street Food au Maroc un goût authentique", réalisé et publié par les éditions Langages du Sud, est un documentaire sur la culture culinaire populaire marocaine, un véritable reportage sur le Maroc d’aujourd’hui et ses valeurs de partage et de solidarité.

L’aventure commence à Tanger, au nord du pays, par le thé traditionnel "Atay chebbari", et se poursuit vers le sud. Une halte à Fès, pour l’incontournable Bissara. A Casablanca, on déguste un bouillon d’escargots en sortant de la dernière boîte de nuit en vue; et bien plus au sud, près de Dakhla, on découvre le goût si fin de la viande de dromadaire.

Chaque ville, chaque région a ses spécialités: sardines, tajines, boudins mais aussi beignets, crêpes, et une profusion de pâtisseries colorées.

Au détour des ruelles animées des médinas ou dans les villages de montagne, cet ouvrage inédit, dans son hommage à la gourmandise, témoigne d’un art de vivre et fait entreprendre au lecteur un voyage gastronomique, à la rencontre du Maroc et de ses habitants.