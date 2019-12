© Copyright : DR

Le nouveau-né de Driss C. Jaydane, "Eclats d'enfances", publié aux éditions Le Fennec, est désormais en vente dans les étals des librairies. L'auteur du "Jour Venu", disponible en poche, en co-édition entre l'éditeur casablancais et Le Seuil, à Paris, y plonge dans l'innocence de nos enfances.

Ces récits, voulus en tant que carnets, totalisant 137 pages, vous plongent dans l'univers et l'imaginaire des enfants. Un univers épié par le regard de Driss C. Jaydane, qui s'est lancé dans une délicieuse retombée en enfance.

Les dernières lignes de ces carnets finissent par dévoiler l'état d'esprit prôné par l'auteur du très lu "Le Jour venu" (Le Seuil, 2006, puis en poche, en co-édition avec Le Fennec) ou encore de "La faute et le festin, essais sur fond blanc", paru chez Le Fennec en 2016.

"(...) Oui, l'enfance est une cuite, mais une chose... croyez bien, elle s'arrête, mon enfance, quand les degrés n'ont plus d'effets sur moi, alors nous avons tous grandi et c'est fini".

Mais pourquoi l'enfance, et pourquoi maintenant? "Il y a un an et demi, j'ai eu une insomnie un soir. Je me suis mis à écrire, mais j'étais comme dans un état second. Le besoin d'écrire sur mon enfance s'est manifesté tout seul. Et je me suis naturellement intéressé à l'enfance des autres par la suite. D'où le livre. A un moment ou un autre, nous avons tous rendez-vous avec notre enfance, ce moment court, déterminant, extrême, avec ses formations et ses déformations. C'est là où la vie se joue", explique l'écrivain.

Loin d'être un récit autobiographique de ses souvenirs du monde des tout-petits, "Eclats d'enfance" est plus le récit d'une nostalgie, celle du regret refoulé sur la fin d'une insouciance.

Ce travail d'écriture a permis à Driss C. Jaydane d'exorciser les démons d'enfances parfois heurtées, parfois jubilatoires, tout en ayant pleine conscience que chaque étape de la vie a ses codes, son langage, son imaginaire et ses souvenirs.

C'est aussi l'instant de toutes les peurs. Et le Maroc d'aujourd'hui y est fortement exposé. "Cette peur est naturelle. Nous vivons dans l'ère de toutes les mutations. Nous quittons définitivement la société traditionnelle, mais pas nos traditions. De nouvelles peurs s'installent, par rapport à la santé, aux nouvelles technologies, à l'avenir de nos enfants... Et entre le génie de durer qui nous a caractérisé jusqu'ici et le nihilisme nouveau, la société est partagée", souligne Driss C. Jaydane.

Autant dire que ce recueil tombe à point nommé, ne serait-ce que pour nous donner ce courage, bien enfantin, de continuer notre bonhomme de chemin.

Eclats d'Enfances, de Driss C. Jaydane

Vient de paraître aux Editions Le Fennec

Disponible en librairies au prix de 80 dirhams.