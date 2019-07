Ostréiculture: rendez-vous à Oualidia, pour le Festival des huîtres, du 26 juillet au 4 août

Huîtres de Oualidia, par excellence produit du terroir de la région.

© Copyright : DR

Le Festival des huîtres de Oualidia, qui a pour but de faire connaitre le potentiel et les opportunités touristiques, écologiques et culturelles de la ville, aura lieu du 26 juillet au 4 août prochain. Tour d’horizon de sa (riche) programmation.