© Copyright : DR

Le dernier film du mexicain Alfonso Cuaron, "Roma", une œuvre produite par la plateforme de streaming en ligne Netflix, et "La Favorite", du réalisateur grecque Yorgos Lanthimos, sont arrivés en tête des nominations pour cette 91e cérémonie des Oscars, avec 10 nominations chacun.

"Roma" et "La Favorite" font partie des huit films nommés dans la catégorie du meilleur film, a révélé, ce mardi, l'Académie américaine des arts et sciences du cinéma, aux côtés de "Black Panther", "BlacKKKlansman", "Bohemian Rhapsody", "Green Book", "A Star is Born" et "Vice". De leurs côtés, Alfonso Cuaron et Yorgos Lanthimos ont été nommés pour le prix du meilleur réalisateur, aux côtés de Spike Lee (BlacKKKlansman), Pawel Pawlikowski (Cold War) et Adam McKay (Vice).

Dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère, ce sont "Capharnaüm" (Liban), "Cold War" (Pologne), "Never Look Away" (Allemagne), "Roma" (Mexique) et "Une affaire de famille" (Japon) qui tenteront de décrocher le précieux sésame le 24 février prochain. S'agissant de l'Oscar du meilleur acteur, la compétition sera serrée entre Christian Bale (Vice), Bradley Cooper (A Star Is Born), Willem Dafoe (At Eternity's Gate), Rami Malek (Bohemian Rhapsody) et Viggo Mortensen (Green Book), avec une nomination chacun. Pour l'Oscar de la meilleure actrice, ont été nommées Yalitza Aparicio (Roma), Glenn Close (The Wife), Lady Gaga (A Star Is Born), Olivia Colman (La Favorite) et Melissa McCarthy (Can You Ever Forgive Me). Dans la catégorie du meilleur film documentaire, ce sont "Free Solo", "Hale County This Morning, This Evening", "Minding the Gap", "Of Fathers and Sons" et "RBG" qui ont été nommés.

Alors que la cérémonie des Oscars approche à grands pas, (24 février) les organisateurs ne sont toujours pas parvenus à désigner un présentateur pour la 91 édition de la prestigieuse cérémonie de Hollywood, après que la nomination du comédien Kevin Hart comme maître de cérémonie eut suscité une large polémique à cause de certains propos jugés homophobes qu'il avait tenus par le passé.