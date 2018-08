© Copyright : DR

L'Oasis Festival de Marrakech, qui se déroule du 14 au 16 septembre à l’hôtel Fellah, à l’ombre des montagnes de l’Atlas, a annoncé un lineup supplémentaire et exceptionnel en invitant Black coffee et Virgil Abloh.

Deux des artistes les plus en vogue de la dance music complètent un lineup exceptionnel et exclusif ! Ces deux icones de la musique électronique, Black coffee et Virgil Abloh, viennent mettre la touche définitive à un plateau déjà impressionnant qui comprend Avalon Emerson, Ben Klock, Carl Cox, DJ Koze, Hot Since 82, Honey Dijon, Jessy Lanza, Mount Kimbie, Sasha, Peggy Gou et The Black Madonna. Avec cette expérience culturelle vraiment authentique, Oasis se profile comme l'une des plus impressionnantes fêtes musicales de l'été.

La réussite de Black Coffee est météoriqu. Avec une carrière de plus de 20 ans en tant que star sud-africaine la plus prisée d’Ibiza, le producteur primé compte parmi ses fans les plus grands noms de la musique pop comme Beyoncé, Jay-Z et Rihanna.

Black Coffee est un champion de la découverte de la relève et des nouveaux talents. Le double lauréat des DJ Awards a récemment lancé sa propre application de streaming, GongBox, destinée à fournir aux talents africains émergents une plate-forme leur permettant de partager leur musique avec le monde.

Avec une formation en jazz et cinq albums derrière lui, le résident star de Hï Ibiza est très demandé dans le monde entier grâce à son afro house profond et émouvant. Black Coffee fait ses débuts au festival Oasis, et les festivaliers pourront suivre celui qui sera sûrement le set hors concours de ce week-end.

Après avoir conquis le monde de la mode via son label Off White et à la tête de la ligne masculine de Louis Vuitton, Virgil Abloh est l’un des talents musicaux les plus en vogue en 2018. Mixant sur les platines depuis qu’il était adolescent, le natif de Chicago a fait des vagues sur l'île blanche avec des ensembles très appréciés à Circoloco, à DC-10 et à Hï Ibiza pour les Black Coffee Saturdays.

Collaborateur de longue date de Kanye West, il est l'une des étoiles montantes les plus en vue en ce moment de la house et de la techno, avec des apparitions récentes à Tomorrowland, Lollapalooza et Hard summer.