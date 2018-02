© Copyright : DR

La réalisatrice Narjiss Nejjar est désormais directrice de la cinémathèque marocaine. Cet établissement, installé au sein même du Centre cinématographique marocain à Rabat, bénéficie par ailleurs d'un nouveau statut.

La réalisatrice Narjiss Nejjar vient d'être nommée directrice de la cinémathèque marocaine. "L’expérience de Narjiss Nejjar et les relations professionnelles qu’elle a su développer dans le monde tout au long de son parcours contribueront sans nul doute au succès de cette nouvelle entreprise", peut-on lire dans le communiqué diffusé par le centre cinématographique marocain (CCM).

La cinémathèque a toujours été financée par le CCM, là où son siège est installé. Avec son changement de statut et la nomination de Narjiss Nejjar à sa tête, la cinémathèque bénéficiera désormais d'un budget indépendant, pris en charge par les ministères de l’Economie et des finances, et de la Culture et de la communication, ainsi que par le Centre cinématographique marocain.

La cinémathèque a pour rôle de restaurer, conserver et diffuser le patrimoine cinématographique national et mondial.